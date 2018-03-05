У Єревані полковник поліції напав на банк: двоє загиблих, - ВІДЕО
"Озброєний ножем, гранатою і рушницею чоловік увірвався в банк, поранив двох співробітників служби охорони. Один з них помер. Злочинець викрав гроші і спробував зникнути з місця події. Однак далеко втекти йому не вдалося", – повідомляє "News.am" з посиланням на прес-службу поліції.
Оперативна група взяла район в кільце, а злочинець чинив опір і поранив поліцейського. У результаті нападника вдалося нейтралізувати і доставити в поліцейський відділ.
Встановлено, що на філію банку напав начальник центру реєстрації порушень, виявлених за допомогою відеозапису, полковник поліції Даніел Данієлян.
Пізніше стало відомо, що у лікарні помер поліцейський, якого поранив злочинець. Таким чином кількість загиблих зросла до двох.
Нагадаємо, 2 травня прихильники лідера протестного руху Нікола Пашиняна в Єревані та в інших містах Вірменії відновили акції громадянської непокори.
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