У Єревані сьогодні затримали вже 49 протестувальників
Поліція застосувала силу проти учасників акції протесту на вулиці Арцаха, затримавши десятки людей, передають "Новини Вірменії" з посиланням на прес-службу поліції.
Зокрема, були затримані лідер опозиції Нікол Пашинян, Арарат Мірзоян та Сасун Мікаелян. Місце перебування Пашиняна поки невідомо, Мірзоян та Мікаелян - у відділенні поліції Шенгавита.
Зазначимо, що вранці 22 квітня в готелі "Маріотт" відбулася зустріч Саргсяна і Пашиняна, яка тривала кілька хвилин і не дала ніяких результатів.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявляє, що "інші діячі" зможуть взяти управління країною після вирішення проблеми Карабаху і забезпечення безпечного розвитку держави.
Як відомо, в Єревані з 13 квітня тривають масові акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром країни, який за новою Конституцією має всю повноту влади.
Прихильники опозиції звинувачують його в тому, що він не виконав своєї обіцянки не претендувати на посаду прем’єр-міністра після закінчення свого другого п’ятирічного терміну на посаді президента. Вони також вважають, що він не виконав своїх передвиборних обіцянок протягом 10 років перебування при владі.
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