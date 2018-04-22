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У Єревані сьогодні затримали вже 49 протестувальників

Зокрема, затримано лідерів опозиції
У Єревані станом на 13:00, 22 квітня, в різні поліцейські відділення доставлено 49 осіб.
У Єревані сьогодні затримали вже 49 протестувальників Фото: armeniasputnik.am

Поліція застосувала силу проти учасників акції протесту на вулиці Арцаха, затримавши десятки людей, передають "Новини Вірменії" з посиланням на прес-службу поліції.

Зокрема, були затримані лідер опозиції Нікол Пашинян, Арарат Мірзоян та Сасун Мікаелян. Місце перебування Пашиняна поки невідомо, Мірзоян та Мікаелян - у відділенні поліції Шенгавита.

Зазначимо, що вранці 22 квітня в готелі "Маріотт" відбулася зустріч Саргсяна і Пашиняна, яка тривала кілька хвилин і не дала ніяких результатів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявляє, що "інші діячі" зможуть взяти управління країною після вирішення проблеми Карабаху і забезпечення безпечного розвитку держави.

Як відомо, в Єревані з 13 квітня тривають масові акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром країни, який за новою Конституцією має всю повноту влади.

Прихильники опозиції звинувачують його в тому, що він не виконав своєї обіцянки не претендувати на посаду прем’єр-міністра після закінчення свого другого п’ятирічного терміну на посаді президента. Вони також вважають, що він не виконав своїх передвиборних обіцянок протягом 10 років перебування при владі.

 

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22 04 2018 15:53
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