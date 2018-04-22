У Єревані сьогодні затримали вже 49 протестувальників

У Єревані станом на 13:00, 22 квітня, в різні поліцейські відділення доставлено 49 осіб.

Поліція застосувала силу проти учасників акції протесту на вулиці Арцаха, затримавши десятки людей, передають "Новини Вірменії" з посиланням на прес-службу поліції.

Зокрема, були затримані лідер опозиції Нікол Пашинян, Арарат Мірзоян та Сасун Мікаелян. Місце перебування Пашиняна поки невідомо, Мірзоян та Мікаелян - у відділенні поліції Шенгавита.

Зазначимо, що вранці 22 квітня в готелі "Маріотт" відбулася зустріч Саргсяна і Пашиняна, яка тривала кілька хвилин і не дала ніяких результатів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявляє, що "інші діячі" зможуть взяти управління країною після вирішення проблеми Карабаху і забезпечення безпечного розвитку держави.