CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Єревані (Вірменія) у результаті вибуху у кафе Burger King постраждали щонайменше 8 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єревані в кафе стався вибух: восьмеро людей постраждали
За попередніми даними, стався вибух кисневого балону
Фото: google.com
Велика частина з постраждалих - діти та підлітки, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Вірменії.
Серед постраждалих є іноземці, зокрема двоє 15-річних громадян Росії. Всіх постраждалих доставили до медичного центру.
За попередніми даними, стався вибух кисневого балону.
Нагадаємо, що в Казахстані під час підриву льоду на річці Іртиш в місті Сімей ударною хвилею вибило вікна у декількох квартирах трьох дев'ятиповерхових і одного п'ятиповерхового будинку.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 04 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це
- Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими