У Єревані в кафе стався вибух: восьмеро людей постраждали За попередніми даними, стався вибух кисневого балону

В Єревані (Вірменія) у результаті вибуху у кафе Burger King постраждали щонайменше 8 осіб.

Фото: google.com

Велика частина з постраждалих - діти та підлітки, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Вірменії. Серед постраждалих є іноземці, зокрема двоє 15-річних громадян Росії. Всіх постраждалих доставили до медичного центру. За попередніми даними, стався вибух кисневого балону. Нагадаємо, що в Казахстані під час підриву льоду на річці Іртиш в місті Сімей ударною хвилею вибило вікна у декількох квартирах трьох дев'ятиповерхових і одного п'ятиповерхового будинку.

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