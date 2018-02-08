У Єрусалимі рабини вимагали прибрати ЛГБТ-прапори подалі від синагоги Головний рабин міста Єрусалиму Ар’є Штерн добився того, щоби зняли веселкові прапори

2 серпня у Єрусалимі пройде черговий "парад гідності", підготовка до якого супроводжується численними протестами як прихильників руху, так і його опонентів.

Фото: israelperson.co.il

Головний рабин міста Єрусалиму Ар’є Штерн добився того, щоби зняли веселкові прапори, розвішані поруч із синагогою Єшурун та Великою синагогою, які є символами святості ізраїльської столиці, повідомляє JewishNews, інформує "Заборона". Члени спільноти виступили проти заборони сурогатного материнства для одностатевих пар, а релігійні громадяни Ізраїлю обурені вимогою рівності для ЛГБТ і частим проведенням гей-парадів. Також стало відомо, що великі ізраїльські компанії і власники бізнесу підтримали протести ЛГБТ, у той час як релігійні євреї вимагають припинити руйнування традиційних сімейних цінностей. Також, кілька десятків християн різних конфесій зібралися на Майдані Незалежності в Києві на молитовне стояння проти "КиївПрайду".

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