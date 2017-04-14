CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПсихічнохворий житель Єрусалима в п'ятницю, 14 квітня, завдав множинних ножових поранень 23-річній студентці з Великобританії у вагоні швидкісного трамвая.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єрусалимі психічнохворий чоловік в трамваї зарізав британську студентку, - ВІДЕО
Дівчина померла в лікарні
Фото: bldtna.co.i
Напад стався о 12:50 у районі площі Цахалу, недалеко від Сміттяних воріт Старого міста, повідомляє місцевий 9 канал.
Нападника затримали і доправили в поліцію. Начальник єрусалимського управління поліції Йорам Алеві повідомив, що злочинець - психічно хворий. Ним виявився 57-річний араб зі східноєрусалимського кварталу Рас ель-Амуд.
У 2011 році його притягували до кримінальної відповідальності за розбещення дочки, а кілька місяців тому, перебуваючи на лікуванні в одному з ізраїльських стаціонарів, він порізав собі жили за допомогою небезпечної бритви.
Дівчину, яка приїхала в Ізраїль як туристка, відправили в лікарню, де вона померла від ран.
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14 04 2017 17:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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