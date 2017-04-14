У Єрусалимі психічнохворий чоловік в трамваї зарізав британську студентку, - ВІДЕО

Психічнохворий житель Єрусалима в п'ятницю, 14 квітня, завдав множинних ножових поранень 23-річній студентці з Великобританії у вагоні швидкісного трамвая.

Напад стався о 12:50 у районі площі Цахалу, недалеко від Сміттяних воріт Старого міста, повідомляє місцевий 9 канал.

Нападника затримали і доправили в поліцію. Начальник єрусалимського управління поліції Йорам Алеві повідомив, що злочинець - психічно хворий. Ним виявився 57-річний араб зі східноєрусалимського кварталу Рас ель-Амуд.

У 2011 році його притягували до кримінальної відповідальності за розбещення дочки, а кілька місяців тому, перебуваючи на лікуванні в одному з ізраїльських стаціонарів, він порізав собі жили за допомогою небезпечної бритви.

Дівчину, яка приїхала в Ізраїль як туристка, відправили в лікарню, де вона померла від ран.