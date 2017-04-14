Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Єрусалимі психічнохворий чоловік в трамваї зарізав британську студентку, - ВІДЕО

Дівчина померла в лікарні
Психічнохворий житель Єрусалима в п'ятницю, 14 квітня, завдав множинних ножових поранень 23-річній студентці з Великобританії у вагоні швидкісного трамвая.
У Єрусалимі психічнохворий чоловік в трамваї зарізав британську студентку, - ВІДЕО Фото: bldtna.co.i

Напад стався о 12:50 у районі площі Цахалу, недалеко від Сміттяних воріт Старого міста, повідомляє місцевий 9 канал.

Нападника затримали і доправили в поліцію. Начальник єрусалимського управління поліції Йорам Алеві повідомив, що злочинець - психічно хворий. Ним виявився 57-річний араб зі східноєрусалимського кварталу Рас ель-Амуд.

У 2011 році його притягували до кримінальної відповідальності за розбещення дочки, а кілька місяців тому, перебуваючи на лікуванні в одному з ізраїльських стаціонарів, він порізав собі жили за допомогою небезпечної бритви.

Дівчину, яка приїхала в Ізраїль як туристка, відправили в лікарню, де вона померла від ран.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2017 17:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.