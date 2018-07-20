У ЄС чекають на притягнення до відповідальності убивць Шеремета

Представництво ЄС в Україні чекає на прозоре розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета та притягнення винних до відповідальності.

"Два роки тому українська медіа-спільнота втратила одного з найталановитіших і найхоробріших журналістів - Павла Шеремета – його було холоднокровно вбито. Ця трагедія залишається джерелом смутку його родини і багатьох його колег по всій країні, які продовжують свою життєво важливу роботу", - йдеться у повідомленні представництва ЄС на сторінці у Facebook у другу річницю вбивства журналіста.

Представництво ЄС очікує, що українська влада проведе прозоре розслідування цього злочину, щоб притягнути винних до відповідальності.

"Прогрес у цій справі буде безсумнівно важливий для суспільної довіри до правоохоронних органів", - наголосили у представництві ЄС.