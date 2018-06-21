CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейські уряди планують запровадити жорсткіші перевірки на залізничних та автобусних станціях, щоб зупинити вільне пересування прохачів притулку відкритими кордонами континенту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС хочуть запровадити жорсткі перевірки на автобусних і залізничних станціях
Ця пропозиція є частиною проекту угоди, поширеного напередодні зустрічі лідерів 10 європейських країн в Брюсселі в неділю
Фото: з вільних джерел
Проект угоди також передбачає штрафи для прохачів притулку, які не залишилися у тих країнах Європейського Союзу, де вони зареєструвалися, - повідомило видання "Süddeutsche Zeitung".
Проект також передбачає значне розширення сил агентства прикордонного контролю ЄС Frontex та створення спільного для всього блоку агентства з надання притулку, повідомила газета "Handelsblatt".
Нагадаємо, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.
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21 06 2018 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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