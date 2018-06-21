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У ЄС хочуть запровадити жорсткі перевірки на автобусних і залізничних станціях

Ця пропозиція є частиною проекту угоди, поширеного напередодні зустрічі лідерів 10 європейських країн в Брюсселі в неділю
Європейські уряди планують запровадити жорсткіші перевірки на залізничних та автобусних станціях, щоб зупинити вільне пересування прохачів притулку відкритими кордонами континенту.
У ЄС хочуть запровадити жорсткі перевірки на автобусних і залізничних станціях Фото: з вільних джерел

Проект угоди також передбачає штрафи для прохачів притулку, які не залишилися у тих країнах Європейського Союзу, де вони зареєструвалися, - повідомило видання "Süddeutsche Zeitung".

Проект також передбачає значне розширення сил агентства прикордонного контролю ЄС Frontex та створення спільного для всього блоку агентства з надання притулку, повідомила газета "Handelsblatt".

Нагадаємо, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.

 

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21 06 2018 11:31
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