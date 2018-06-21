У ЄС хочуть запровадити жорсткі перевірки на автобусних і залізничних станціях

Ця пропозиція є частиною проекту угоди, поширеного напередодні зустрічі лідерів 10 європейських країн в Брюсселі в неділю

Європейські уряди планують запровадити жорсткіші перевірки на залізничних та автобусних станціях, щоб зупинити вільне пересування прохачів притулку відкритими кордонами континенту.

Проект угоди також передбачає штрафи для прохачів притулку, які не залишилися у тих країнах Європейського Союзу, де вони зареєструвалися, - повідомило видання "Süddeutsche Zeitung".

Проект також передбачає значне розширення сил агентства прикордонного контролю ЄС Frontex та створення спільного для всього блоку агентства з надання притулку, повідомила газета "Handelsblatt".

Нагадаємо, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.