У ЄС очікують повного впровадження Мінських угод, - Могеріні
"ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, зосередивши свою увагу на наданні послуг населенню. Ми хочемо забезпечити те, щоб умови та обстановка в країні покращилася для народу. Це також вимагає кращої ситуації в області безпеки.
Ситуація на сході України в останні дні була приводом для нашого занепокоєння. Коли ми маємо на увазі повне впровадження Мінських домовленостей, ми знову підтверджуємо очікування, що боротьба і зіткнення припиняться, і процес мирного врегулювання може бути ефективно розпочато", - сказала Могеріні, інформує "112 Україна".
Відзначимо, що в районі Авдіївки з 29 січня не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано близько трьох сотень людей.
Нагадаємо, що від початку доби в зоні проведення АТО зафіксували 40 обстрілів з боку бойовиків, одного українського військовика поранено.
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