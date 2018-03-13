У ЄС пропонують запровадити кодекс для соцмереж, щоб уникнути поширення фейків

У Євросоюзі пропонують запровадити код принципів, який би регламентував діяльність онлайн-платформ та соціальних мереж, спрямовану на уникнення поширення фейкових новин та дезінформації.

Про це йдеться у рекомендаціях групи експертів високого рівня, які під егідою Єврокомісії опрацьовують стратегію ЄС із протидії фейкам та поширенню дезінформації онлайн, повідомляє "Укрінформ".

"Незалежні експерти підтримують уведення кодексу принципів, якого мають дотримуватися онлайн-платформи та соціальні мережі", - заявили у Єврокомісії.

Серед інших заходів із протидії фейкам та дезінформації експерти пропонують розвиток обізнаності громадян щодо функціонування онлайн-медіа; запровадження засобів для журналістів і користувачів, через які вони могли б протидіяти дезінформації; а також продовження досліджень про вплив дезінформації в Європі.

Відповідну доповідь щодо стратегії протидії фейкам і дезінформації Єврокомісія планує представити навесні.

Нагадаємо, у січні італійський уряд запустив онлайн-сервіс, спрямований на боротьбу з "фейковими" новинами. Люди можуть повідомляти про фальшиві, на їхню думку, новини через систему "червоних кнопок" на веб-сайті поштової поліції Італії, яка займається боротьбою з онлайн-злочинністю.