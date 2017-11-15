У ЄС прозвітували про значний прогрес реформ в Україні, але їх треба прискорити

У звіті наголошують, що Україна продовжує кроки у боротьбі з корупцією, проте потрібні подальші дії, щоб результати були відчутними

У новому звіті Європейської служби зовнішньої дії та Єврокомісії оцінка реформ в Україні показує значний прогрес, але їх впровадження варто пришвидшити, щоб досягти більш відчутних результатів.

У звіті визначено стан справ із виконанням зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію, прогрес, який вдалося досягти з часу попередньої зустрічі Ради асоціації в грудні 2016 року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Представництво ЄС в Україні.

В 2017 році влада України визначила механізми координування політики, управління та моніторингу процесу імплементації Угоди про асоціацію. Це привело до нерівномірного прогресу у впровадженні реформ в різних секторах.

У звіті наголошують на гострій необхідності змінити підхід до реформ в Україні та пришвидшити їх імплементацію в 2018 році.

У звіті зазначено, що впровадження структурних реформ в Україні привело до появи позитивних трендів у економічній та соціальній сфері, незважаючи на внутрішні та зовнішні виклики.

В 2017 році реалізовано важливі законодавчі ініціативи в таких сферах: ринок електроенергії, енергоефективність, довкілля, освіта та децентралізація. Крім того, розпочато такі ключові реформи як реформа пенсійної системи, охорони здоров’я та безпечності харчової продукції. Продовжено реформу судової системи: прийнято новий закон щодо Конституційного суду та створено новий Верховний суд. Наявний прогрес у реалізації Стратегії з реформування системи державного управління. Продовжується реформування правоохоронних органів.

У звіті наголошують, що Україна продовжує кроки у боротьбі з корупцією. Проте потрібні подальші дії, щоб результати були відчутними. Наприклад, ще не пройшли перевірку електронні декларації активів, подані високопосадовцями приблизно рік тому.

Низькою залишається кількість звинувачувальних вироків у пріоритетних справах із звинуваченнями у корупції. Важливим також є створення антикорупційного суду, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

У звіті також зазначається, що постійні та рішучі політичні кроки української влади за підтримки міжнародних партнерів привели до стійкої стабілізації економіки. В результаті, у вересні 2017 року Україна повернулася на ринки капіталу, вперше за останні чотири роки.

Вона накопичила 2,5 млрд. євро із строком погашення 15 років. Завдяки поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі бізнес України та ЄС отримав стабільний преференційний доступ до ринків. За період з січня по липень 2017 року загальна торгівля України з ЄС зросла на 28,4%, порівняно з аналогічним періодом в 2016 році.

"З часу минулорічного звіту ми спостерігали безліч довгоочікуваних досягнень. Набула чинності Угода про асоціацію. Громадяни України отримали право на короткотермінові безвізові поїздки до країн Шенгенської зони. Сьогодні ми закликаємо пришвидшити імплементацію реформ. Тільки так громадяни України отримають в повній мірі вигоди від нашого партнерства. Україна може покластися на підтримку ЄС у досягненні цих цілей", - сказала високий представник ЄС Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, що Україна і Європейський Союз підписали угоду про фінансування програми підтримки реформ щодо розвитку верховенства права.