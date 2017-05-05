У ЄС визнають, що не достатньо впливають на вирішення конфлікту на Донбасі, - ЗМІ

Європейські дипломати кажуть, що "Європейський союз як блок не досить сильний, щоб вирішити конфлікт в східній частині України"

Європейський Союз втрачає свій вплив на вирішення конфлікту на Донбасі та інших криз у світі.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Мальті, головний дипломат Фінляндії зауважив, що, попри велич організації, всі представники ЄС всього лише "лікарі і зварювальники", які намагаються "залатати" проблеми в світі, - інформує Reuters.

До того ж, деякі міністри та дипломати ЄС вказують на те, що залученість організації у інші конфлікти діє на користь Росії, адже ЄС досі не може подолати конфлікт в Україні та кризу у Сирії.

Зокрема, один з високопоставлених дипломатів Євросоюзу зауважив, що на діяльність ЄС сильно вплинули міграційна криза та Brexit.

"Ми не втратили всю свою м'яку силу, але ми дійсно відчуваємо, що наш моральний авторитет вже не такий сильний, як раніше", - наголосив він.

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вказав на те, що зараз серед його колег у ЄС спостерігаються "песимістичні та гнітючі" настрої, пов'язані з "численними кризами у Європі, зокрема, у Сирії, Лівії та Ємені".

"Ситуація на Близькому Сході, на жаль, не дуже хороша. Можна зробити висновок про те, що ЄС має дуже мало інструментів для впливу на проблеми у цьому регіоні", - зауважив очільник МЗС.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, говорячи про зустріч міністрів у Мальті, зазначив, що членам ЄС необхідно "пришвидшувати темп і впевненість, щоб відігравати роль в світі".

Попри це, представники Євросоюзу досі мають спільну позицію стосовно санкцій проти Росії та мають намір продовжити їх у липні 2017 року.

Втім, європейські дипломати кажуть, що "Європейський союз як блок не досить сильний, щоб вирішити конфлікт в східній частині України".

Колишній генеральний секретар НТО Андерс Фог Расмуссен пояснив, що посилити тиск на Росію можна тільки у разі більш посиленої участі у цьому питанні всіх членів Євросоюзу та США.

Нагадаємо, представник США в ОБСЄ заявила, що Росія підриває зусилля з припинення бойових дій на сході України, відмовляється засуджувати залякування місій ОБСЄ, продовжує порушувати права опозиції в Криму.