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У ЄС закликають до санкцій щодо російського алюмінію – ЗМІ

Європейський алюмінієвий гігант закликає ввести санкції проти російських металів, оскільки виробники у ЄС скорочують виробництво, щоб впоратися зі зростаючими цінами на енергію.
У ЄС закликають до санкцій щодо російського алюмінію – ЗМІ Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Bloomberg.

Norsk Hydro керує найбільшим заводом із виробництва первинного алюмінію в Європі.

"Ми бачимо, що європейський алюміній справді страждає від війни", – заявила головна виконавча директорка фірми Хільде Мерете Аасхейм.

За її словами, існує парадокс, що ряд виробників "самосанкціонувалися" щодо російського металу, тоді як є інші, які купують російський метал і багато в чому виграють від війни. російський алюміній досі не перебуває під санкціями США та Європи, хоча деякі європейські покупці відмовляються купувати цей метал.

Alcoa Corp., який є найбільшим виробником алюмінію в США, написала у листі на Лондонську біржу металів у вересні, що російський метал не повинен торгуватися на еталонній біржі промислових металів. Novelis Inc. також виключила російську продукцію із ключового тендеру на нові контракти на постачання своїх європейських заводів наступного року.

Раніше повідомлялось, що Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції.


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26 10 2022 16:22
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