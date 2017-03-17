У Єврокомісії нагадали Порошенку, що нададуть 600 млн допомоги після створення енергорегулятора

Європейська Комісія висловила Президенту України Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення затягуванням прийняття законопроекту про створення прозорого енергорегулятора.

Про це йдеться у листі Віце-президента Європейської Комісії Мароша Шефчовича. Зокрема, у Єврокомісії нагадали, що прийняття закону про енергетичного регулятора, є одним із заходів, що дозволяють ЄС надати наступні 600 млн. євро макрофінансової допомоги Україні, повідомляє "Економічна правда".

"Через це зараз так важливо, щоб впровадження цього суттєвого закону розпочалося без подальших зволікань", - говориться у листі.

Єврокомісія згадала про формулу "Роттердам+" та поставила під сумнів професіоналізм членів НКРЕ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

"Суперечності щодо нещодавніх рішень енергетичного регулятора стосовно методологій встановлення цін на вугілля та розрахунку плати за приєднання до електромережі свідчать про те, яке велике значення має не лише незалежність, але й професіоналізм і довіра до енергетичного регулятора для залучення таких нагально потрібних інвестицій в економіку України", - йдеться у листі.

Крім того, у листі також говориться про те, що НКРЕ не користується експертною допомогою, яку пропонує ЄС.

"Аналіз згаданих нещодавніх рішень регулятора експертами ЄС показав, що, на жаль, використовувані методології не повністю відповідають кращій європейській практиці", - пише українським високопосадовцям Шефчович.

Віце-президент Єврокомісії просить Порошенка виконати закон про Національну комісію та призначити двох членів Конкурсної комісії.

"Я впевнений, що Кабінет Міністрів України та Верховна Рада України наслідують Ваш приклад, подавши свої кандидатури", - додається у листі.

Варто також відзначити, що у лютому 2017 народний депутат партії "Самопоміч" Лев Підлісецький у зв’язку із скандальними рішеннями НКРЕКП щодо формули Роттердам плюс та нової методології приєднань до мереж, заявив про призупинення підготовки до другого читання законопроекту про ринок електроенергії до моменту Ротації членів НКРЕКП.

Нагадаємо, що Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України в розмірі 600 млн євро.