У Європарламенті вимагають від влади України дофінансувати Суспільне мовлення

На думку авторів листа, недофінансування НСТУ призведе до колапсу суспільного мовлення в Україні

Група з 17 депутатів Європарламенту в листі до української влади закликала до кінця червня внести зміни до державного бюджету України для виділення достатнього фінансування для Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Лист направлено прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, віце-прем'єр-міністру Іванні Климпуш-Цинадзе, голові Верховної Ради Андрію Парубію, голові комітету ВР з питань бюджету Андрію Павелку, а також голові комітету ВР з питань європейської інтеграції Марії Іоновій, повідомляє сайт НСТУ з посиланням на відповідний документ.

На думку авторів листа, недофінансування НСТУ призведе до колапсу суспільного мовлення в Україні.

"Колапс національного суспільного мовника неприпустимий в країні, яка є членом Ради Європи і асоційованим партнером Європейського Союзу. У такому разі Україна стала б єдиною європейською країною без громадського мовника, що йде врозріз зобов'язанням уряду втілювати реформи суспільних медіа", - зазначається у листі.

Європарламентарі вважають, що достатнє фінансування і невтручання у редакційну політику НСТУ з боку держави посилить унікальну здатність громадських медіа, сприятиме утвердженню національної ідентичності країни, прискоренню переходу українського суспільства на цифрові технології.

"Тому ми закликаємо органи державної влади України дотримуватися стандартів ЄС та Ради Європи, забезпечити невідкладне внесення змін до державного бюджету, а також достатнє фінансування НСТУ в довгостроковій перспективі", - йдеться у зверненні.

Звернення до української влади підписали 17 євродепутатів, зокрема член Комітету з питань парламентського співробітництва між Україною та ЄС Ребекка Хармс, депутат Європарламенту Чарльз Теннок (група Європейських консерваторів і реформістів, Великобританія), а також голова підкомісії Європарламенту з питань безпеки Анна Фотига.

Як відомо, проект бюджету на 2018 рік передбачає, що Суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 млн грн.

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) відреагувало на зниження суми фінансування суспільного мовника з держбюджету, назвавши це "небажанням влади виконати вимоги закону".