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У Європарламенті висунули звинувачення черговому помічнику Ле Пен

Помічник Ле Пен є графічним дизайнером партії "Національний фронт"
У Європарламенті висунули звинувачення ще одному помічнику кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен.
У Європарламенті висунули звинувачення черговому помічнику Ле Пен Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

Як і в першому випадку, йдеться про фіктивне працевлаштування помічника Ле Пен у Європарламенті, повідомляє Le Parisien з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Підозри слідчих стосуються суми у 37 тисяч євро, які помічник Шарль Уркад отримав у другій половині 2014 року за роботу у Європарламенті.

Зараз Уркад начебто є графічним дизайнером партії "Національний фронт" у Нантері.

Нагадаємо, що 22 лютого французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

Окрім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.

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10 03 2017 17:18
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