У Європарламенті висунули звинувачення черговому помічнику Ле Пен

У Європарламенті висунули звинувачення ще одному помічнику кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен.

Як і в першому випадку, йдеться про фіктивне працевлаштування помічника Ле Пен у Європарламенті, повідомляє Le Parisien з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Підозри слідчих стосуються суми у 37 тисяч євро, які помічник Шарль Уркад отримав у другій половині 2014 року за роботу у Європарламенті.

Зараз Уркад начебто є графічним дизайнером партії "Національний фронт" у Нантері.

Нагадаємо, що 22 лютого французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

Окрім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.