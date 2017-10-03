У Європарламенті висунули звинувачення черговому помічнику Ле Пен
Як і в першому випадку, йдеться про фіктивне працевлаштування помічника Ле Пен у Європарламенті, повідомляє Le Parisien з посиланням на джерело, близьке до розслідування.
Підозри слідчих стосуються суми у 37 тисяч євро, які помічник Шарль Уркад отримав у другій половині 2014 року за роботу у Європарламенті.
Зараз Уркад начебто є графічним дизайнером партії "Національний фронт" у Нантері.
Нагадаємо, що 22 лютого французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.
Окрім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.
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