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У Європарламенті заявили, що можуть накласти вето на переговори по Brexit

Переговори щодо Brexit почалися 19 червня
VЧлени координаційної групи Європарламенту звернулися до глави делегації ЄС на переговорах про вихід Британії зі складу Євросоюзу із заявою, в якій загрожують ветувати дані переговори.
У Європарламенті заявили, що можуть накласти вето на переговори по Brexit Фото: Colin R Leech via Flickr

Однією з вимог Евопарламента є необхідність поліпшити умови, згідно з якими громадяни ЄС зможуть залишитися жити в Великій Британії, передає DW.

Таким чином парламентарі відреагували на заяву Терези Мей, яка запропонувала громадянам країн ЄС вид на проживання у Великій Британії після Brexit.

В Європарламенті повідомляють, що керівництво Великої Британії намагається надати європейцям "статус другого класу".

Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.

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