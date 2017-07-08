У Європі через спеку загинули десять осіб

Через аномальну спеку, яка охопила південну Європу, загинули щонайменше десять осіб.

Тільки в Італії через сонячний або тепловий удари загинули як мінімум три людини, передає The Times.

На минулих вихідних на півдні Європи була зафіксована найвища температура з 2003 року. Стовпчик термометра подолав позначку 40 градусів за Цельсієм.

Спеку до Європи приніс антициклон з Африки, який вже встигли охрестити як Люцифер.

Аномальна спека знищила частину сільськогосподарських посівів і викликала сотні лісових пожеж по всій Європі.

Нагадаємо, що на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку.