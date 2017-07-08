Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Європі через спеку загинули десять осіб

Аномальна спека охопила південь Європи
Через аномальну спеку, яка охопила південну Європу, загинули щонайменше десять осіб.
У Європі через спеку загинули десять осіб Фото: EPA/UPG

Тільки в Італії через сонячний або тепловий удари загинули як мінімум три людини, передає The Times.

На минулих вихідних на півдні Європи була зафіксована найвища температура з 2003 року. Стовпчик термометра подолав позначку 40 градусів за Цельсієм.

Спеку до Європи приніс антициклон з Африки, який вже встигли охрестити як Люцифер.

Аномальна спека знищила частину сільськогосподарських посівів і викликала сотні лісових пожеж по всій Європі.

Нагадаємо, що на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2017 22:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.