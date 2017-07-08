ПОЛІТИКА НОВИНИЧерез аномальну спеку, яка охопила південну Європу, загинули щонайменше десять осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Європі через спеку загинули десять осіб
Аномальна спека охопила південь Європи
Фото: EPA/UPG
Тільки в Італії через сонячний або тепловий удари загинули як мінімум три людини, передає The Times.
На минулих вихідних на півдні Європи була зафіксована найвища температура з 2003 року. Стовпчик термометра подолав позначку 40 градусів за Цельсієм.
Спеку до Європи приніс антициклон з Африки, який вже встигли охрестити як Люцифер.
Аномальна спека знищила частину сільськогосподарських посівів і викликала сотні лісових пожеж по всій Європі.
Нагадаємо, що на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку.
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