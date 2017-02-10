Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Європі вперше за 40 років побудують метзавод

Також підприємство буде відрізнятися високим ступенем автоматизації та надавати мінімальний вплив на навколишнє середовище
Австрійська компанія Voestalpine планує побудувати на місці свого підприємства Kapfenberg в Австрії новий завод.
В Європі вперше за 40 років побудують метзавод Фото: nnm.me

Генерального директора компанії Вольфганг Едер, заявляє, що завод стане першим металургійним підприємством, зведеним в Європі за останні сорок років.

Передбачається, що нове підприємство потужністю 205 тис. т в рік буде виробляти сортовий прокат зі спеціальних марок сталі для виготовлення підшипників, оснастки, деталей відповідального призначення в авіаційній, автомобільній, нафтогазовидобувної промисловості, продукції з інструментальної сталі. Також на заводі будуть отримувати металеві порошки для 3Д-друку, - повідомляє metalinfo.

Крім того, підприємство буде відрізнятися високим ступенем автоматизації та надавати мінімальний вплив на навколишнє середовище.

При цьому в Voestalpine заявляє, що забезпечуватися електроенергією воно буде з поновлюваних джерел. Запуск нового підприємства запланований на 2021 рік.

Довідка: Voestalpine AG - міжнародна сталеливарна компанія, яка перебуває в Лінці, Австрія. Компанія виробляє сталь, автомобілі, залізничні системи, обладнання та інструментальні сталі.

Крім потужностей в Лінці, компанії належать великі заводи в Леобене в Штирії і в Кремсі в Нижній Австрії. Компанії також належав великий завод в Лицен в Штирії, але він був закритий в 1990-і.

У 2004 році придбала контрольний пакет акцій компанії Nedcon (Голландський виробник стелажного обладнання).

У квітні 2007 Voestalpine придбала австрійського виробника інструментальної сталі Böhler-Uddeholm. Угода була затверджена більшістю акціонерів в червні.

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США продовжило дію Угоди про цінові зобов’язання щодо трубної продукції, яка передбачає скасування антидемпінгового мита для українських виробників при експорті труб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2017 09:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.