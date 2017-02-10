В Європі вперше за 40 років побудують метзавод
Генерального директора компанії Вольфганг Едер, заявляє, що завод стане першим металургійним підприємством, зведеним в Європі за останні сорок років.
Передбачається, що нове підприємство потужністю 205 тис. т в рік буде виробляти сортовий прокат зі спеціальних марок сталі для виготовлення підшипників, оснастки, деталей відповідального призначення в авіаційній, автомобільній, нафтогазовидобувної промисловості, продукції з інструментальної сталі. Також на заводі будуть отримувати металеві порошки для 3Д-друку, - повідомляє metalinfo.
Крім того, підприємство буде відрізнятися високим ступенем автоматизації та надавати мінімальний вплив на навколишнє середовище.
При цьому в Voestalpine заявляє, що забезпечуватися електроенергією воно буде з поновлюваних джерел. Запуск нового підприємства запланований на 2021 рік.
Довідка: Voestalpine AG - міжнародна сталеливарна компанія, яка перебуває в Лінці, Австрія. Компанія виробляє сталь, автомобілі, залізничні системи, обладнання та інструментальні сталі.
Крім потужностей в Лінці, компанії належать великі заводи в Леобене в Штирії і в Кремсі в Нижній Австрії. Компанії також належав великий завод в Лицен в Штирії, але він був закритий в 1990-і.
У 2004 році придбала контрольний пакет акцій компанії Nedcon (Голландський виробник стелажного обладнання).
У квітні 2007 Voestalpine придбала австрійського виробника інструментальної сталі Böhler-Uddeholm. Угода була затверджена більшістю акціонерів в червні.
Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США продовжило дію Угоди про цінові зобов’язання щодо трубної продукції, яка передбачає скасування антидемпінгового мита для українських виробників при експорті труб.
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