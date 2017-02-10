В Європі вперше за 40 років побудують метзавод

Також підприємство буде відрізнятися високим ступенем автоматизації та надавати мінімальний вплив на навколишнє середовище

Австрійська компанія Voestalpine планує побудувати на місці свого підприємства Kapfenberg в Австрії новий завод.

Генерального директора компанії Вольфганг Едер, заявляє, що завод стане першим металургійним підприємством, зведеним в Європі за останні сорок років.

Передбачається, що нове підприємство потужністю 205 тис. т в рік буде виробляти сортовий прокат зі спеціальних марок сталі для виготовлення підшипників, оснастки, деталей відповідального призначення в авіаційній, автомобільній, нафтогазовидобувної промисловості, продукції з інструментальної сталі. Також на заводі будуть отримувати металеві порошки для 3Д-друку, - повідомляє metalinfo.

Крім того, підприємство буде відрізнятися високим ступенем автоматизації та надавати мінімальний вплив на навколишнє середовище.

При цьому в Voestalpine заявляє, що забезпечуватися електроенергією воно буде з поновлюваних джерел. Запуск нового підприємства запланований на 2021 рік.

Довідка: Voestalpine AG - міжнародна сталеливарна компанія, яка перебуває в Лінці, Австрія. Компанія виробляє сталь, автомобілі, залізничні системи, обладнання та інструментальні сталі.

Крім потужностей в Лінці, компанії належать великі заводи в Леобене в Штирії і в Кремсі в Нижній Австрії. Компанії також належав великий завод в Лицен в Штирії, але він був закритий в 1990-і.

У 2004 році придбала контрольний пакет акцій компанії Nedcon (Голландський виробник стелажного обладнання).

У квітні 2007 Voestalpine придбала австрійського виробника інструментальної сталі Böhler-Uddeholm. Угода була затверджена більшістю акціонерів в червні.