У Європі за тиждень негоди загинули 14 людей
У зв'язку зі снігопадами влада Австрії оголосила найвищий рівень лавинної небезпеки у декількох регіонах, зазначає агентство Associated Press.
Австрійське новинне агентство APA повідомило про загибель в Альпах 62-річного вчителя. Він катався на лижах поблизу канатної дороги Маріяцеллєр-Бюргеральпе, коли упав та потрапив у сніговий замет. Чимало гірських схилів закрили з міркувань безпеки.
Школи залишаються зачиненими у середу в деяких регіонах Австрії, а також південної Німеччини. Деякі дороги були заблоковані, біля Мюнхена утворилися 20-кілометрові затори.
У Баварії відрізаним від світу опинився невеликий населений пункт Бухенгое – харчі туди довелось доставляти вантажівками.
Напередодні повідомлялося, що у Європі через сильні снігопади та погіршення погоди за останній тиждень загинули 12 людей, сотні потрапили у снігові пастки в альпійських регіонах.
Додамо, що на автомагістралі поблизу польського міста Лодзь зіткнулися 17 легкових та вантажних автомобілів, в результаті ДТП постраждали шестеро людей.
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