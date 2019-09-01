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У Європі за тиждень негоди загинули 14 людей

В Австрії оголошено найвищий рівень лавинної небезпеки у декількох регіонах
Жертвами негоди на території європейських країн за останній тиждень стали 14 людей.
У Європі за тиждень негоди загинули 14 людей Фото: wallhere.com/en/user/12846

У зв'язку зі снігопадами влада Австрії оголосила найвищий рівень лавинної небезпеки у декількох регіонах, зазначає агентство Associated Press.

Австрійське новинне агентство APA повідомило про загибель в Альпах 62-річного вчителя. Він катався на лижах поблизу канатної дороги Маріяцеллєр-Бюргеральпе, коли упав та потрапив у сніговий замет. Чимало гірських схилів закрили з міркувань безпеки.

Школи залишаються зачиненими у середу в деяких регіонах Австрії, а також південної Німеччини. Деякі дороги були заблоковані, біля Мюнхена утворилися 20-кілометрові затори.

У Баварії відрізаним від світу опинився невеликий населений пункт Бухенгое – харчі туди довелось доставляти вантажівками.

Напередодні повідомлялося, що у Європі через сильні снігопади та погіршення погоди за останній тиждень загинули 12 людей, сотні потрапили у снігові пастки в альпійських регіонах.

Додамо, що на автомагістралі поблизу польського міста Лодзь зіткнулися 17 легкових та вантажних автомобілів, в результаті ДТП постраждали шестеро людей.

 
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09 01 2019 15:56
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