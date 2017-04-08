У Європі зафіксували найбільшу спеку за останні 10 років
"Декілька країн застерігають людей про небезпеку для здоров'я, оскільки рекордні погодні умови цього тижня зберігаються на континенті", - повідомляє BBC.
Висока температура в Італії спричинила лісові пожежі, а десятки великих і малих міст готуються до зустрічі зі стихією по застереженням міністерств охорони здоров'я і надзвичайних ситуацій.
"В Італії зараз температура перевищує середній показник на 10 градусів. На Сицилії на цьому тижні стовпчик термометра піднявся до 42 ° С. Таку температуру викликали повітряні маси з Африки, які рухалися через Середземне море", - наголошується в повідомленні.
У найближчі дні очікують високу температуру в деяких районах Центральної Європи і країн Балкан, повідомляє Meteoalarm. Очікується, що спека триватиме як мінімум до понеділка, попередження повинні розіслати в 26 європейських міст.
Як повідомляв iPress.ua, у Львові через спеку на вулиці помер чоловік.
Раніше у Луцьку в громадському транспорті від спеки померла 60-річна жінка. Пасажири розповіли, що в тролейбусі №15 жінка раптово впала на підлогу. Врятувати її не вдалося.
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