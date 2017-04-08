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У Європі зафіксували найбільшу спеку за останні 10 років

В Італії зараз температура перевищує середній показник на 10 градусів
В окремих регіонах Європи люди страждають від спеки. Зафіксовано рекордно високий рівень температури за останні 10 років, коли стовпчик термометра піднявся до 42°С.
У Європі зафіксували найбільшу спеку за останні 10 років Фото:facebook.com/kievcity.gov.ua

"Декілька країн застерігають людей про небезпеку для здоров'я, оскільки рекордні погодні умови цього тижня зберігаються на континенті", - повідомляє BBC.

Висока температура в Італії спричинила лісові пожежі, а десятки великих і малих міст готуються до зустрічі зі стихією по застереженням міністерств охорони здоров'я і надзвичайних ситуацій.

"В Італії зараз температура перевищує середній показник на 10 градусів. На Сицилії на цьому тижні стовпчик термометра піднявся до 42 ° С. Таку температуру викликали повітряні маси з Африки, які рухалися через Середземне море", - наголошується в повідомленні.

У найближчі дні очікують високу температуру в деяких районах Центральної Європи і країн Балкан, повідомляє Meteoalarm. Очікується, що спека триватиме як мінімум до понеділка, попередження повинні розіслати в 26 європейських міст.

Як повідомляв iPress.ua, у Львові через спеку на вулиці помер чоловік.

Раніше у Луцьку в громадському транспорті від спеки померла 60-річна жінка. Пасажири розповіли, що в тролейбусі №15 жінка раптово впала на підлогу. Врятувати її не вдалося.

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04 08 2017 21:17
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