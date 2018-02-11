У Євросоюзі розкритикували санкції Росії проти України

"Необхідно уникати кроків, які спрямовані та загострення ситуації", - заявили в ЄС

У Євросоюзі розкритикували запровадження Росією санкцій відносно фізичних осіб та деяких компаній України.

"Рішення російського уряду увести фінансові заходи проти українських осіб та компаній є необґрунтованими. Необхідно уникати кроків, які спрямовані та загострення ситуації та підривають пошук рішення заради відновлення територіальної цілісності України", - заявив у п'ятницю речник Євросоюзу, повідомляє "Укрінформ".

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.