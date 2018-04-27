У Євросоюзі введуть 30% квоти на європейське кіно і ТВ для Netflix і Amazon

У Євросоюзі схвалили закон про те що Netflix, Amazon й інші стримінгові онлайн-сервіси, які працюють на території ЄС, повинні на 30% заповнити свої програми європейськими фільмами і серіалами.

Остаточно прийняти закон розраховують на початку 2019 року, а побачити ефект від нього очікують щонайпізніше восени наступного року, повідомляє The Guardian.

Окрім "квоти Netflix", закон зобов'язує стримінгові сервіси фінансувати європейське ТВ і фільми - або безпосередньо створювати контент у Європі, або вкладати в національні кінофундації.

"Закон відповідає старій традиції законодавців у Євросоюзі, згідно з якою європейське кіно і серіали захищені від Голлівуду і американського ТВ", - пише видання.

При цьому в кіноіндустрії критикують квоти як "застарілі" і "контрпродуктивні" заходи.

Спочатку пропозиції Європейської комісії містили квоту 20% для платформ, але в підсумку було вирішено, що цього недостатньо.

Новий закон також означає, що Netflix та інші платформи будуть виконувати ті самі норми, що і звичайне ТВ, стосовно не тільки квот, а й обмежень на рекламу і продакт-плейсмент.