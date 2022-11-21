У Євросоюзі виступили за будівництво транспортних коридорів в Середню Азію в обхід росії

ЄС має поглибити зв'язки з Центральною Азією, яка в прагненні диверсифікувати свої відносини бачить у ньому кращого партнера, у тому числі шляхом будівництва транспортних коридорів у регіон, оминаючи росію.

Про це висловився верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Оскільки наші центральноазіатські партнери прагнуть диверсифікувати своє партнерство, вони хочуть активнішої участі ЄС. І, звичайно ж, ми можемо зробити набагато більше разом у галузі зв'язку, енергетики та безпеки", - йдеться у публікації.

За словами Борреля, протягом століть Центральна Азія відігравала ключову роль, пов'язуючи Далекий Схід з Європою, коли "товари та ідеї переміщалися туди і назад Шовковим шляхом".

"Але відносини потрібно розвивати і постійно оновлювати у світлі нових обставин. Цими днями Центральна Азія знаходиться в центрі подій у геостратегічному та геоекономічному плані. Очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини і що ЄС розглядається як найкращий партнер", - пише голова європейської дипломатії.

Боррель зауважує, що в Центральній Азії відчувається нова динаміка, хоча рф та Китай продовжують відігравати важливу роль у регіоні.

"В однаковій мірі очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини і що вони розглядають ЄС як найкращого партнера. Лідери регіону здійснюють різні програми реформ. Крім того, покращуються відносини між країнами Центральної Азії. Як ЄС, ми явно зацікавлені в тому, щоб скористатися цими змінами", - сказав він.

ЄС має поглибити свої зв'язки з регіоном та використати той величезний потенціал, який може запропонувати, вважає Боррель.

"З точки зору постачання енергії, критичної сировини та нових транспортних коридорів, які не залежать від росії (до так званого Середнього коридору або Транскаспійського коридору)", - переконаний дипломат.

Раніше повідомлялось, що верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні неможливий, доки росія не виведе війська з країни.