RSS
НОВИНИ

У Євросоюзі виступили за будівництво транспортних коридорів в Середню Азію в обхід росії

ЄС має поглибити зв'язки з Центральною Азією, яка в прагненні диверсифікувати свої відносини бачить у ньому кращого партнера, у тому числі шляхом будівництва транспортних коридорів у регіон, оминаючи росію.
У Євросоюзі виступили за будівництво транспортних коридорів в Середню Азію в обхід росії Фото: Українська правда

Про це висловився верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Оскільки наші центральноазіатські партнери прагнуть диверсифікувати своє партнерство, вони хочуть активнішої участі ЄС. І, звичайно ж, ми можемо зробити набагато більше разом у галузі зв'язку, енергетики та безпеки", - йдеться у публікації.

За словами Борреля, протягом століть Центральна Азія відігравала ключову роль, пов'язуючи Далекий Схід з Європою, коли "товари та ідеї переміщалися туди і назад Шовковим шляхом". 

"Але відносини потрібно розвивати і постійно оновлювати у світлі нових обставин. Цими днями Центральна Азія знаходиться в центрі подій у геостратегічному та геоекономічному плані. Очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини і що ЄС розглядається як найкращий партнер", - пише голова європейської дипломатії.

Боррель зауважує, що в Центральній Азії відчувається нова динаміка, хоча рф та Китай продовжують відігравати важливу роль у регіоні.

"В однаковій мірі очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини і що вони розглядають ЄС як найкращого партнера. Лідери регіону здійснюють різні програми реформ. Крім того, покращуються відносини між країнами Центральної Азії. Як ЄС, ми явно зацікавлені в тому, щоб скористатися цими змінами", - сказав він.

ЄС має поглибити свої зв'язки з регіоном та використати той величезний потенціал, який може запропонувати, вважає Боррель.

"З точки зору постачання енергії, критичної сировини та нових транспортних коридорів, які не залежать від росії (до так званого Середнього коридору або Транскаспійського коридору)", - переконаний дипломат.

Раніше повідомлялось, що верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні неможливий, доки росія не виведе війська з країни.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2022 09:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Українці спробують розділити російські сили на дві частини. Куди рухатиметься війна у найближчі кілька місяців – Філліпс О’Брайен

Українці спробують розділити російські сили на дві частини. Куди рухатиметься війна у найближчі кілька місяців – Філліпс О’Брайен

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Суровікін продовжить обстріли енергооб

Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Мільярдні удари суровікіна. Наймасовіший ракетний удар росіян успішно відпрацювала українська ППО – Том Купер

Мільярдні удари суровікіна. Наймасовіший ракетний удар росіян успішно відпрацювала українська ППО – Том Купер

"Украдений місяць. Кум", намальований воїном ЗСУ, переміг у Парижі. П

"Украдений місяць. Кум", намальований воїном ЗСУ, переміг у Парижі. П'ятірка найкращих українських мультфільмів, що підкорюють світ

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.