НОВИНИЄС буде з Україною стільки, кільки це буде потрібно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Євросоюзі заявили, що росія вже програла війну в Україні і морально, і політично
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.
"Ми відкидаємо відверто неправдиві звинувачення росії, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" на власній території, намагаючись створити привід для подальшої ескалації", – йдеться у заяві.
Навпаки, наголосили у ЄС, з повідомлень останніх тижнів "стає зрозуміло, що росія продовжує здійснювати масовані та невибіркові ракетні та безпілотні атаки проти цивільних осіб, а також цивільних об’єктів та інфраструктури по всій Україні, включаючи критичну енергетичну".
"Але попри докази, ми чуємо відверту брехню з боку російської федерації про те, що вона б’є лише по військових об’єктах. Насправді, чим більшої поразки російська армія зазнає на полі бою, тим сильніше вона обстрілює цивільні об’єкти, намагаючись тероризувати українське суспільство та послабити його рішучість. ЄС найрішучіше засуджує ці напади", - заявили у Європейському Союзі.
Водночас наголошується, що вбивство мирних жителів і систематичні обстріли критичної інфраструктури, позбавлення мирного населення основних послуг, таких як водо-, електропостачання та опалення, з наближенням зими "є грубим порушенням міжнародного права".
У заяві йдеться про непохитну підтримку з боку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також міститься вимога негайно, повністю та безумовно вивести всі російські війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи АРК та місто Севастополь.
"Морально і політично росія вже програла цю війну. І все частіше програє на полі бою. Україна переможе, і ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві ЄС.
Як повідомлялося, міністр оборони рф сєргєй шойгу провів телефонні переговори з міністрами оборони Франції Себастьєном Лекорню, Туреччини Хулусі Акаром і Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня, під час яких "висловив стурбованість у зв'язку з нібито можливим застосуванням Україною "брудної бомби".
Очільники зовнішньополітичних відомств США, Франції та Великої Британії у спільній заяві засудили брехливі спроби росії звинуватити Україну в готовності застосувати "брудну бомбу" на власній території й підтвердили непохитну підтримку України.
Державна інспекція ядерного регулювання України пропонує Міжнародному агентству з ядерної енергії провести верифікацію в Інституті ядерних досліджень НАН України та на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" через російський фейк про "брудну бомбу".
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які російська федерація брехливо описує як місця розробки "брудної бомби".
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