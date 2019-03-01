У Закарпатській бригаді підтвердили, що їхній солдат потрапив у полон бойовиків
На опублікованому відео чоловік - Качинський Андрій із села Берестівка Володимирецького району Рівненської області - заявляє, що потрапив у полон.
"У зв’язку з поширенням підконтрольним російсько-окупаційним військам ЗМІ відео з поясненнями Андрія Качинського, повідомляємо наступне: Так, на відео дійсно військовослужбовець нашої бригади. Ми розуміємо, що дані пояснення отримані під тиском та жодним чином не засуджуємо його за це. Більш того, підкреслюємо, що він не може нести відповідальність за свої слова", - йдеться у повідомленні 128-ї бригади.
У бригаді наголосили, що роблять все можливе для звільнення військового.
"До процесу залучені міжнародні організації. Близьким Андрія надається всебічна підтримка", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, в середу, 2 січня, сайти бойовиків повідомили про полоненого солдата. У Закарпатській бригаді заявили лише про зникнення бійця на Донбасі в ніч з 28 на 29 грудня. Також 128-а бригада підтвердила, що номер автомата, фото з яким опублікував один з ресурсів бойовиків, належить саме зниклому бійцю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.