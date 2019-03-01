У Закарпатській бригаді підтвердили, що їхній солдат потрапив у полон бойовиків

Сайти бойовиків опублікували відео з полоненим бійцем 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

На опублікованому відео чоловік - Качинський Андрій із села Берестівка Володимирецького району Рівненської області - заявляє, що потрапив у полон.

"У зв’язку з поширенням підконтрольним російсько-окупаційним військам ЗМІ відео з поясненнями Андрія Качинського, повідомляємо наступне: Так, на відео дійсно військовослужбовець нашої бригади. Ми розуміємо, що дані пояснення отримані під тиском та жодним чином не засуджуємо його за це. Більш того, підкреслюємо, що він не може нести відповідальність за свої слова", - йдеться у повідомленні 128-ї бригади.

У бригаді наголосили, що роблять все можливе для звільнення військового.

"До процесу залучені міжнародні організації. Близьким Андрія надається всебічна підтримка", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, в середу, 2 січня, сайти бойовиків повідомили про полоненого солдата. У Закарпатській бригаді заявили лише про зникнення бійця на Донбасі в ніч з 28 на 29 грудня. Також 128-а бригада підтвердила, що номер автомата, фото з яким опублікував один з ресурсів бойовиків, належить саме зниклому бійцю.