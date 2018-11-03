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У Закарпатській ОДА не знають про відкриття офісу місії ОБСЄ

"Не було пропозицій до адміністрації про відкриття постійної моніторингової місії", – заявили в ОДА
До Закарпатської обласної державної адміністрації не надходило пропозицій про відкриття офісу місії ОБСЄ.
У Закарпатській ОДА не знають про відкриття офісу місії ОБСЄ Фото: gettyimages.com

Про це сказав у коментарі "Громадському радіо" речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

"Не було пропозицій до адміністрації про відкриття постійної моніторингової місії. І адміністрація не давала погодження", – зазначив він.

Галас також додав, що, можливо, погодження такого не потрібно, однак "до відома вони б мали поставити" адміністрацію.

За словами речника, найближчий офіс місії ОБСЄ знаходиться в Івано-Франківську.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ поінформувала його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Про це повідомила прес-служба урядової партії "Фідес" з посиланням на заяву Сійярто.

8 березня Сійярто також заявив про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.

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11 03 2018 18:40
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