У Закарпатській ОДА не знають про відкриття офісу місії ОБСЄ
Про це сказав у коментарі "Громадському радіо" речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас.
"Не було пропозицій до адміністрації про відкриття постійної моніторингової місії. І адміністрація не давала погодження", – зазначив він.
Галас також додав, що, можливо, погодження такого не потрібно, однак "до відома вони б мали поставити" адміністрацію.
За словами речника, найближчий офіс місії ОБСЄ знаходиться в Івано-Франківську.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ поінформувала його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Про це повідомила прес-служба урядової партії "Фідес" з посиланням на заяву Сійярто.
8 березня Сійярто також заявив про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.
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