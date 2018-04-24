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У закарпатському селі роми власноруч зробили собі дорогу

Через погану дорогу та болото місцеві діти не відвідували школу.
Роми у селі Великі Лучки, що в Мукачівському районі Закарпатської області, власноруч зробили собі майже кілометр дороги.
У закарпатському селі роми власноруч зробили собі дорогу Фото: facebook.com/oleg.grigoryev

Мешканці поселення зібрали кошти, організували завезення щебеню, а перед цим вичистили і вирівняли дорогу грейдером. Два дні дорослі і діти носили і рівняли гравій. Кожен хотів долучитися до благоустрою дороги, тому гравій носили у будь-якій ноші.

Правозахисник Олег Григор'єв у Facebook поділився світлинами з табору. За його словами, саме через погану дорогу та болото місцеві діти не відвідували школу. 

"Я неймовірно гордий за ромів, що вони зрозуміли суть самоорганізації і починають робити самостійні кроки для облаштування безпечної соціальної інфраструктури, дотримання і підтримки своєї території в належному санітарному стані (на фото можна побачити яка була дорога до і після). Саме рухаючись у напрямку створення органів самоорганізації ромської громади, стане можливо перейти на інший рівень співпраці з місцевою владою, втілювати ініціативи щодо вирішення нагальних проблем громади. За великим рахунком, іншої альтернативи розвитку ромської громади просто немає", - зазначив правозахисник.

Нагадаємо, що в Закарпатській області в селі Чомонин представники ромської національної меншини самі побудували дорогу до свого табору.

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24 04 2018 11:16
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