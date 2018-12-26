У закладах громадського харчування знайшли порушень на суму понад 20 млн грн, - ДФС

За курортний період у місцях громадського відпочинку провели більше півтори тисяч перевірок

У місцях громадського відпочинку співробітники ДФС зобов'язали сплатити штрафи за знайдені порушення на суму 20 млн 600 тис. грн.

За час курортного періоду в 2018 році фіскали здійснили 1 609 тис. перевірок. Під час перевірок всіх порушників законодавчих норм штрафували, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Наприклад, за результатами перевірки ресторану в Одеській області фіскалам вдалося встановити факти неоприбуткування готівки, також у закладі не вели облік товару у встановленому порядку, а сума заробітку в денному звіті була вказана менша, ніж є насправді. За ці порушення фіскали зобов'язали сплатити штраф на суму 362 тис. 600 грн.

Наприклад, у Київській області під час перевірки ще одного ресторану співробітники ДФС зобов'язали сплатити штраф на суму 86 тис. 700 грн за знайдені порушення. Там при проведенні готівкових розрахунків не застосовували реєстратор розрахурнкових операцій, до того ж не вели облік товару та неоприбутковували готівкові гроші в касі ресторану.

Після перевірки кафе в Херсонській області штраф у розмірі 40 тис. 100 грн були змушені платити за те, що продавали алкоголь без ліцензії.

За даними Державної фіскальної служби України найпоширенішим порушенням вважається неоприбуткування готівкових коштів. За час перевірок в курортний період 2018 року фіскали нарахували 606 фактів такого типу порушень. Вони зобов'язали сплатити штрафи за такі порушення на суму 11 млн 400 тис. грн.

Ще одне порушення, з яким нерідко стикаються фіскали – продаж алкоголю, тютюнових виробів без ліцензії. За час перевірок таких порушень нарахували 391 і застосували санкції на суму 5 млн 700 тис. грн.

Також в закладах часто торгують неоприбуткованим товаром. Таких порушень зафіксували 341 і оштрафували на 3 млн 300 тис. грн.