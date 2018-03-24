У законі про нацбезпеку буде передбачено парламентський контроль СБУ,– Порошенко
"Остаточна редакція нового закону про національну безпеку передбачатиме введення цивільного парламентського контролю за діяльністю Служби", - сказав голова України.
Порошенко зазначив, що як на його думку, так і на думку членів НАТО, важливо повною мірою забезпечити відповідність закону стандартами Північноатлантичного Альянсу.
Він також знову нагадав, що членство в НАТО є стратегічною метою України.
У лютому президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект "Про національну безпеку України".
Проте західні дипломати заявили, що низка положень законопроекту суперечить практиці ЄС і НАТО. Текст листа оприлюднила народний депутат Світлана Заліщук. Його підписали голова Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчинскас, голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, голова представництва НАТО в Україні Александр Винників, посол США в Україні Марі Йованович.
У листі наголошується, що законопроект не передбачає парламентського контролю за діяльністю СБУ. Саме ця норма була однією з основних цілей законопроекту і предметом 18 місяців обговорень між представниками НАТО і ЄС та адміністрацією президента.
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