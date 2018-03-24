У законі про нацбезпеку буде передбачено парламентський контроль СБУ,– Порошенко

Остаточна редакція законопроекту про національну безпеку України міститиме норму про парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки, заявив президент Петро Порошенко під час заходів з нагоди дня СБУ в Київській області.

"Остаточна редакція нового закону про національну безпеку передбачатиме введення цивільного парламентського контролю за діяльністю Служби", - сказав голова України.

Порошенко зазначив, що як на його думку, так і на думку членів НАТО, важливо повною мірою забезпечити відповідність закону стандартами Північноатлантичного Альянсу.

Він також знову нагадав, що членство в НАТО є стратегічною метою України.

У лютому президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект "Про національну безпеку України".

Проте західні дипломати заявили, що низка положень законопроекту суперечить практиці ЄС і НАТО. Текст листа оприлюднила народний депутат Світлана Заліщук. Його підписали голова Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчинскас, голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, голова представництва НАТО в Україні Александр Винників, посол США в Україні Марі Йованович.

У листі наголошується, що законопроект не передбачає парламентського контролю за діяльністю СБУ. Саме ця норма була однією з основних цілей законопроекту і предметом 18 місяців обговорень між представниками НАТО і ЄС та адміністрацією президента.