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У законопроекті про реінтеграцію Донбасу терміну "війна" не буде, - Гримчак

Термін "АТО" змінять на "операція з оборони України"
У законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонують замінити термін "АТО" на "операція з оборони України", але слова "війна" не буде.
У законопроекті про реінтеграцію Донбасу терміну "війна" не буде, - Гримчак Фото: EPA/UPG

"Ми можемо назвати це війною. Тоді фактично ми оголошуємо війну Росії. Сьогодні Росія каже, що "нас там немає". Але коли ми оголошуємо війну, ми починаємо "отримувати" все, що може запропонувати російський ВПК: танки, артилерію, літаки, ракети і багато чого іншого. Це нам потрібно?", - повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, повідомляє "Радіо Свобода".

Також він зазначив, що у законопроект внесуть зміни стосовно миротворців і запропонують їх на розгляд нардепам після сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Після того, як пройде Генеральна асамблея ООН і стане зрозуміло, яким чином ми будемо приймати миротворців, ми внесемо зміни… Думаю, що до кінця вересня", - сказав він.

Нагадаємо, закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.

 
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05 09 2017 18:19
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