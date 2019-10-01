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У замаху на вбивство депутата в Кривому Розі підозрюють трьох осіб

Поліція встановлює та розшукує цих осіб
У ході розслідування нападу на депутата у Кривому Розі поліцейські відпрацювали відео з камер спостереження та встановили, що до злочину можуть бути причетні троє чоловіків.
У замаху на вбивство депутата в Кривому Розі підозрюють трьох осіб Фото: mvs.gov.ua

Поліція встановлює та розшукує цих осіб, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці проводять подворовий обхід, опитують близьких, знайомих потерпілого по громадській діяльності.

Також призначена низка судових експертиз, відпрацьовуються всі версії нападу.

Поліцейські просять усіх, хто може бути свідком злочину або має інформацію про нього, звернутися за телефонами 067 632 15 51 або 102. Поліція гарантує конфіденційність.

Нагадаємо, 9 січня у Кривому Розі напали на 34-річного Вадима Мірзояна, який є депутатом Центрально-Міської райради і головою Інгулецької районної організації ВО "Батьківщина". Йому бризнули з газового балончика і вдарили металевою трубою.

Поліція попередньо кваліфікувала це як замах на вбивство і хуліганство (ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 7 ККУ і ч. 4 ст. 296 ККУ).

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10 01 2019 14:15
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