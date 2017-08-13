У замку британських монархів влаштували вечірку на півтисячі осіб під пісні ABBA

У Віндзорському замку — резиденції британських монархів — провели вечірку за участю 500 людей.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Вечірка була присвячена творчості шведського поп-гурту ABBA.

Під час заходу на великому екрані, встановленому на прилеглій до замку території, показали мюзикл "Мамма MIA!", а потім перед гостями виступив гурт, який виконував пісні ABBA.

Квитки на вечірку за ціною £12,5 поширювалися серед співробітників королівського двору, які могли купити їх як для себе, так і для своїх знайомих. Завдяки цьому, повідомила виданню одна з гостей, на вечірку змогли потрапити "багато простих людей".

Співробітники королівського двору повинні були повідомляти імена гостей, для яких купують квитки, щоб їх могла перевірити служба безпеки.

Як зазначає видання, раніше в резиденції британських монархів у Віндзорі вже проводили покази "Зоряних воєн" для членів кіноклубу, що діє при замку, однак вечірку із живим звуком влаштували вперше.

Дозвіл на проведення такого заходу, зазначає видання, повинна була дати королева. Сама Єлизавета II на момент вечірки перебувала в своїй резиденції в Балморалі у Шотландії.

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