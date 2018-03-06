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У Запоріжжі автомобіль на високій швидкості насмерть збив дитину та матір

За попередньою інформацією, водій BMW брав участь в гонках Набережною разом з іншим автомобілем
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Запоріжжі загинули 2 людини - п'ятирічна дівчинка померла в кареті швидкої, її матір - у реанімації.
У Запоріжжі автомобіль на високій швидкості насмерть збив дитину та матір ДТП. Фото: job-sbu.org

ДТП сталася на Набережній в районі Вознесенівського ринку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами свідків події, автомобіль BMW на литовсвьких номерах, який рухався по Набережній магістралі на великій швидкості, наїхав на пішоходів - молоду жінку та її 5-річну доньку, які прогулювались по тротуару.

Патрульні поліцейські, які перебували на місці аварії, повідомили, що до приїзду швидкої вони намагалися надати першу допомогу постраждалим, оскільки матір з дитиною ще подавали ознаки життя, проте ті не вижили. Дівчинка померла в кареті швидкої, її матір - в реанімації.

За попередньою інформацією, водій BMW брав участь в гонках Набережною разом з іншим автомобілем, і, можливо, не впорався з керуванням. Другому автомобілю вдалося втекти з місця події.

"Також є інформація, що водій BMW намагався втекти з місця злочину, але був затриманий. Не виключено, що у нього перелом хребта", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, гальмівний шлях автомобіля, який збив матір і дитину, становив до 120 метрів.

Правоохоронці звернулися до місцевих жителів, які володіють інформацією про ДТП або зафіксували аварію на відеореєстратор, повідомити про це поліції. Ведуться слідчі дії.

Нагадаємо, що в центрі Запоріжжя зіткнулися близько 10 автомобілів та маршрутка. Унаслідок аварії трьох людей госпіталізували.

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03 06 2018 11:38
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