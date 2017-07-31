У Запоріжжі батьки хоітли продати дворічного сина за $5 тис
"Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП отримали інформацію про горе-батьків, які мають намір продати свою малолітню дитину. Поліцейські з'ясували, що 29-річна жителька Запоріжжя спільно зі своїм 37-річним цивільним чоловіком запропонували громадянці купити в них 2-річного сина. Дитину вони оцінили в п'ять тисяч доларів США", - повідомляє поліція області.
31 липня правоохоронці затримали подружжя в момент передачі грошей за дитину. Хлопчика передали на обстеження медикам і працівникам соціальних служб.
Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу і позбавлення батьківських прав.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, що за 6 місяців 2017 року Нацполіція встановила і надала допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Найбільше серед потерпілих жінок – 119. Постраждали від дій зловмисників також 37 чоловіків і 12 дітей.
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