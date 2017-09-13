У Запоріжжі біля офісної будівлі прогримів вибух
Про це пише Радіо Свобода.
Як повідомляється, інформацію про інцидент підтвердили в прес-службі Національної поліції регіону.
"Постраждалих немає. Виїхала вибухо-технічна служба та слідчо-оперативна група. Встановлюють обставини інциденту", - повідомила прес-секретар головного управління Нацполіціі в Запорізькій області Катерина Людвік.
У повідомленні зазначається, що у будівлі, біля якої стався вибух, раніше був офіс місцевого бізнесмена Євгена Анісімова, який зараз знаходиться за межами України.
Як повідомляє місцеве видання 061.ua, в результаті вибуху в офісі розбите вікно.
Як повідомляв iPress.ua, міліція затримала Анісімова 21 жовтня в аеропорту "Бориспіль". При цьому в офіційному повідомленні МВС його назвали кримінальним авторитетом "Анісімом".
Затримання пройшло в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Пізніше суд заарештував Анісімова на два місяці.
Згодом в ЗМІ з'явилася інформація, що новим куратором однієї з найбагатших областей України Запорізької, замість Анісімова, став маловідомий депутат Донецької міської ради Андрій Альоша.
27 січня 2014-го Печерський райсуд Києва змінив йому запобіжний захід на домашній арешт. У березні правоохоронці не знайшли його за місцем проживання, після чого він був оголошений у розшук.
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