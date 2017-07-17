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У Запоріжжі через бійку у трамваї чоловік підстрелив жінку на зупинці

Постраждалу і нападника госпіталізували
У Запоріжжі на зупинці громадського транспорту на вулиці Дніпровській чоловік вистрілив у жінку з пістолета.
У Запоріжжі через бійку у трамваї чоловік підстрелив жінку на зупинці Фото: facebook.com/zappolice

"Учора близько 16:00 на зупинці почули крики про допомогу. На місці події очевидці почали кричати про те, що в якогось громадянина пістолет і він вистрілив у жінку", - повідомила прес-служба місцевої поліції в Facebook.

Поліцейські, які прибули на місце події, помітили невідомого чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. При ньому, був травматичний пістолет і дозвіл на зброю.


Фото: facebook.com/zappolice

Свідки події розповіли, що в трамваї між п'ятьма громадянами сталася бійка. Після того, як усі вийшли на зупинці, один із чоловіків вистрілив з пістолета в жінку, а саме в ділянку черевної порожнини. Патрульні встановили всіх учасників конфлікту і У вівторок, 11 липня, невідомі обстріляли червону Шкоду Октавіа, інцидент стався в Голосіївському районі Києва. у пораненого водія вкрали 2,5 млн грнвиявили пістолет та гільзи.

Постраждалій надали домедичну допомогу до приїзду швидкої, а потім госпіталізували в міську лікарню.

Після цього, нападникові стало погано, йому теж викликали "швидку" і госпіталізували.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 липня, невідомі обстріляли червону Шкоду Октавіа, інцидент стався в Голосіївському районі Києва. У пораненого водія вкрали 2,5 млн грн.

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17 07 2017 11:01
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