У Запоріжжі через бійку у трамваї чоловік підстрелив жінку на зупинці
"Учора близько 16:00 на зупинці почули крики про допомогу. На місці події очевидці почали кричати про те, що в якогось громадянина пістолет і він вистрілив у жінку", - повідомила прес-служба місцевої поліції в Facebook.
Поліцейські, які прибули на місце події, помітили невідомого чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. При ньому, був травматичний пістолет і дозвіл на зброю.
Фото: facebook.com/zappolice
Свідки події розповіли, що в трамваї між п'ятьма громадянами сталася бійка. Після того, як усі вийшли на зупинці, один із чоловіків вистрілив з пістолета в жінку, а саме в ділянку черевної порожнини. Патрульні встановили всіх учасників конфлікту і У вівторок, 11 липня, невідомі обстріляли червону Шкоду Октавіа, інцидент стався в Голосіївському районі Києва. у пораненого водія вкрали 2,5 млн грнвиявили пістолет та гільзи.
Постраждалій надали домедичну допомогу до приїзду швидкої, а потім госпіталізували в міську лікарню.
Після цього, нападникові стало погано, йому теж викликали "швидку" і госпіталізували.
Нагадаємо, що у вівторок, 11 липня, невідомі обстріляли червону Шкоду Октавіа, інцидент стався в Голосіївському районі Києва. У пораненого водія вкрали 2,5 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа