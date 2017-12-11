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У Запоріжжі чоловік хотів поцупити кабель, але заплутався і застряг у колодязі

Поліції довелося його рятувати
У Запоріжжі патрульні затримали й передали слідчим застряглого в колодязі ймовірного крадія кабелю.
У Запоріжжі чоловік хотів поцупити кабель, але заплутався і застряг у колодязі Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Про чоловіка, що витягає комунікаційний кабель з колодязя, патрульним повідомили небайдужі громадяни.

"На місці виклику поліцейські побачили чоловіка, що непорушно стояв у колодязі. На вимогу патрульних вийти звідти громадянин з сумом повідомив: заліз до колодязя, щоб зрізати кабель і вже витягнув його на поверхню, коли його ноги заплутались у зрізаному кабелі і чоловік застряг", – розповіли в поліції.


Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Патрульні допомогли ймовірному крадію звільнитися від полону укртелекомівського кабелю.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та доставили затриманого до Шевченківського відділку поліції для подальшого з'ясування обставин.

Нагадаємо, за рік українці викрали з магазинів роздрібної торгівлі товарів на суму більш ніж мільярд гривень.

 

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12 11 2017 21:20
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