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У Запоріжжі чоловік вдома зберігав десять кг коноплі

Чоловіка можуть посадити на вісім років за грати
У Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.
У Запоріжжі чоловік вдома зберігав десять кг коноплі Фото: dp.npu.gov.ua

Наркотики чоловік зберігав у своєму помешканні.

"У домоволодінні поліція вилучила паперові згортки, в яких знаходилось 6 кг марихуани. На горищі будинку – ящики із 3 кг цього наркозасобу. Крім того, під час огляду прибудинкової території поліцейські виявили у гаражі та підвалі банки, в яких зберігалось ще близько кілограма наркотику", - зазначається у повідомленні прес-служби Нацполіції області.

При цьому у поліції зауважили, що вартість вилученого на "чорному" ринку становить близько 1 мільйона гривень.

Наразі вилучені наркотичні засоби направлені на експертизу.

"За її результатом буде вирішене питання щодо внесення цих відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) КК України. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі", - резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня у Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.

Раніше в Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.

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30 12 2016 15:47
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