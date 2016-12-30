У Запоріжжі чоловік вдома зберігав десять кг коноплі
Наркотики чоловік зберігав у своєму помешканні.
"У домоволодінні поліція вилучила паперові згортки, в яких знаходилось 6 кг марихуани. На горищі будинку – ящики із 3 кг цього наркозасобу. Крім того, під час огляду прибудинкової території поліцейські виявили у гаражі та підвалі банки, в яких зберігалось ще близько кілограма наркотику", - зазначається у повідомленні прес-служби Нацполіції області.
При цьому у поліції зауважили, що вартість вилученого на "чорному" ринку становить близько 1 мільйона гривень.
Наразі вилучені наркотичні засоби направлені на експертизу.
"За її результатом буде вирішене питання щодо внесення цих відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) КК України. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі", - резюмується у повідомленні.
Нагадаємо, 28 грудня у Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.
Раніше в Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.
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