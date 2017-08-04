У Запоріжжі чиновники "обікрали" переселенців на 12 мільйонів гривень

Трьох посадовців райуправління праці та соцзахисту, які привласнювали кошти, виділені державою на підтримку внутрішньо переміщених осіб, СБУ затримала в Запоріжжі.

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

"Зловмисники оформлювали пакет документів для проведення виплат особам, які в дійсності не мають права на їх отримання. В подальшому, за домовленістю з керівництвом однієї з банківських установ, оформлювались банківські картки, куди безпідставно зараховувались бюджетні (соціальні та пенсійні) виплати, які згодом переводилися у готівку та вивозилися до тимчасово окупованих територій", – зазначають у Службі безпеки.

За даними СБУ, загалом зловмисники встигли вивести з держбюджету приблизно 12 млн. грн.

У відомстві також нагадали, що в грудні 2016 року оперативники СБУ затримали двох організаторів оборудки під час перевезення на тимчасово окуповані території більш як 100 тис. грн., отриманих у банківських установах обласного центру. Тоді ж Служба безпеки у Запоріжжі викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям.

"Всім членам злочинної організації оголошено про підозру за ст. 255 (створення злочинної організації), 258-3 (створення терористичної організації), 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає компенсацію половини вартості житла учасникам бойових дій на Донбасі та внутрішнім переселенцям.

Станом на 16 січня 2017 року взято на облік 1 650 410 переселенців.