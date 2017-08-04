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У Запоріжжі чиновники "обікрали" переселенців на 12 мільйонів гривень

Гроші, виділені державою на підтримку внутрішньо переміщених осіб, вивозилися до тимчасово окупованих територій
Трьох посадовців райуправління праці та соцзахисту, які привласнювали кошти, виділені державою на підтримку внутрішньо переміщених осіб, СБУ затримала в Запоріжжі.
У Запоріжжі чиновники "обікрали" переселенців на 12 мільйонів гривень СБУ. Фото: ua.112.ua

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

"Зловмисники оформлювали пакет документів для проведення виплат особам, які в дійсності не мають права на їх отримання. В подальшому, за домовленістю з керівництвом однієї з банківських установ, оформлювались банківські картки, куди безпідставно зараховувались бюджетні (соціальні та пенсійні) виплати, які згодом переводилися у готівку та вивозилися до тимчасово окупованих територій", – зазначають у Службі безпеки.

За даними СБУ, загалом зловмисники встигли вивести з держбюджету приблизно 12 млн. грн.

У відомстві також нагадали, що в грудні 2016 року оперативники СБУ затримали двох організаторів оборудки під час перевезення на тимчасово окуповані території більш як 100 тис. грн., отриманих у банківських установах обласного центру. Тоді ж Служба безпеки у Запоріжжі викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям.

"Всім членам злочинної організації оголошено про підозру за ст. 255 (створення злочинної організації), 258-3 (створення терористичної організації), 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає компенсацію половини вартості житла учасникам бойових дій на Донбасі та внутрішнім переселенцям.

Станом на 16 січня 2017 року взято на облік 1 650 410 переселенців.

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08 04 2017 20:10
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