У Запоріжжі через біль після вакцинацій діти не пішли у садок

"Подзвонили нашому лікуючому педіатру. Вона сказала, що це реакція на так зване харківське щеплення. 80% дітей страждають на цей страшний біль. Триває два-три дні", – розповідає батько.

У МОЗі пояснюють, що нині у світі використовується два типи активних компонентів вакцини від кашлюку.

Цільноклітинна вакцина (DTwP) складається з анатоксинів правця і дифтерії та вбитих цільноклітинних бактерій кашлюку (wP). Іншим типом вакцини від дифтерії, кашлюку та правця є АКДП – комбінація таких само анатоксинів правця і дифтерії та ацелюлярної кашлюкової вакцини (aP), яка не містить цілої бактерії, а складається з декількох антигенів кашлюку.

Цільноклітинна вакцина від кашлюку, яка зараз наявна у країні, забезпечує найкращий захист для дітей. Реакції, що можуть з’являтися після вакцинації (лихоманка і больові відчуття у місці ін'єкції) не залишають жодних наслідків.

Ацелюлярна вакцина проти кашлюку рідше викликає реакції, але вона може мати нижчу ефективність для забезпечення довготривалого захисту, який потрібний дітям в Україні з огляду на поточну епідеміологічну ситуацію у країні – спалах кашлюку та вкрай низький рівень охоплення вакцинацією.

У Міністерстві запевняють, що зазвичай реакції на вакцини є помірними: наприклад, підвищення температури тіла, больові відчуття або набряки у місці ін’єкції. Як правило, вони проходять за декілька днів.

Якщо температура тіла дитини зростає до 38°C і вище, батьки можуть дати їй парацетамол для її зниження.

Якщо дитина має будь-які симптоми, які викликають занепокоєння, батькам варто звернутися за консультацією до педіатра або сімейного лікаря.

"Серйозні реакції на вакцини зустрічаються вкрай рідко. Ризик серйозних ускладнень від захворювання, яке можна попередити вакцинацією, є набагато вищим, ніж ризик виникнення серйозної реакції від щеплення", – кажуть у МОЗі.

Для розв’язання проблеми гострої нестачі вакцин в Україні, яка мала місце протягом декількох останніх років, МОЗ придбало вакцини для захисту дітей від небезпечних захворювань, яким можна запобігти за допомогою імунізації, таких як туберкульоз, кір, паротит, краснуха, гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та гемофільний грип типу b. Усі ці вакцини вже доставлені в Україну та доступні у медичних закладах в усій країні.

"Всі вакцини, придбані Міністерством охорони здоров’я через ЮНІСЕФ та ПРООН, є пре-кваліфікованими Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це означає, що незалежно від країни походження вони повністю відповідають найвищим міжнародним стандартам якості. Вони є безпечними та ефективними", – пояснюють у відомстві.

Зважаючи на збільшення кількості дітей, які захворіли на кашлюк в Україні, та навіть випадки правцю в контексті довготривалої відсутності вакцин, МОЗ закликає батьків негайно вакцинувати своїх дітей, щоб захистити їх від небезпечних захворювань.