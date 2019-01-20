У Запоріжжі до ПЦУ приєдналася громада, що рік тому вийшла з УПЦ МП

У березні 2018 року за проукраїнську позицію запорізькому священику Ігорю Савві керівництво місцевої єпархії УПЦ (МП) заборонило вести службу в храмі

У Запоріжжі до Православної церкви України приєдналися релігійна громада та священик Храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Ігор Савва.

Рішення про приєднання до ПЦУ було ухвалено 18 січня, пише "Радіо Свобода".

У березні 2017 року громада вийшла з УПЦ (МП), бо Савві заборонили вести службу через його проукраїнську позицію.

"Цей період був дуже важливий для нас після того, як наша громада була у Московському патріархаті, ми були представлені самі собі і якраз мали таку можливість утвердитися в основах віри, в своєму виборі, бо ми не просто пішли з Московського патріархату – ми вимушені були піти, бо не були згодні з тим, що там відбувалося", - зазначив Савва.

"Ми очікували об’єднання. Так, воно відбулося. Думаю, що не всі проблеми ще вирішені, багато ще буде в майбутньому вирішуватися, але факт звершився – Православна церкви України існує і нас більш нічого не стримує, щоб стати її частиною", – додав він.

За словами Савви, громада попросилася до одного з двох епіскопів, що були колись в УПЦ (МП), що приєдналися до Православної церкви України.

"Це митрополит Олександр (Драбинко). Ми обрали такий спосіб приєднання тому, що, думаю, це буде гарним прикладом для інших приходів УПЦ МП, бо багато з них довгі роки виховувалися в такому несприйнятті УПЦ КП, і тому можливо ось так відразу не готові приєднатися до єпископів, які зовсім нещодавно визначалися як єпископи УПЦ КП", - зазначив священник.

"Може і існує таке благословення Вселенського патріарху двом єпископам, які приєднались з УПЦ МП збирати всі приходи на території всієї України, бо нам, собраттям з УПЦ МП, легше буде приєднатися до єпископів, що вийшли звідти", – додав Савва.

У березні 2018 року за проукраїнську позицію запорізькому священику Ігорю Савві керівництво місцевої єпархії УПЦ (МП) заборонило вести службу в храмі, де він служив 19 років.

Як зазначали очевидці, повідомити про відсторонення священики з місцевої єпархії УПЦ (МП) приїхали у супроводі молодиків. Присутні при цьому парафіяни навіть були змушені викликати поліцію.

Нагадаємо, що майже 70 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до єдиної Православної церкви України.