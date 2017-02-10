У Запоріжжі горів хостел, п'ятеро загиблі

У ніч на 2 жовтня в Запоріжжі у двоповерховій будівлі хостелу площею 200 м. кв. виникла пожежа, унаслідок чого загинули п’ятеро людей.

Загорання на другому поверсі будівлі сталося о 2:46.

"О 4:15 пожежу ліквідовано на площі 100 м. кв.", – повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"На місці пожежі виявлено тіла чотирьох загиблих осіб. Підрозділами ДержНС врятовано п’ятьох осіб (з них дитина 2009 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні, одна особа померла в лікарні", – повідомили рятувальники.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучали 15 од. тех. та 52 осіб.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 30 вересня, в Одесі загорілася історична архітектурна пам’ятка ХІХ сторіччя, відома як будинок Руссова.