CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на 2 жовтня в Запоріжжі у двоповерховій будівлі хостелу площею 200 м. кв. виникла пожежа, унаслідок чого загинули п’ятеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запоріжжі горів хостел, п'ятеро загиблі
Серед врятованих була дитина
Фото: ДСНС
Загорання на другому поверсі будівлі сталося о 2:46.
"О 4:15 пожежу ліквідовано на площі 100 м. кв.", – повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"На місці пожежі виявлено тіла чотирьох загиблих осіб. Підрозділами ДержНС врятовано п’ятьох осіб (з них дитина 2009 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні, одна особа померла в лікарні", – повідомили рятувальники.
Зазначається, що до гасіння пожежі залучали 15 од. тех. та 52 осіб.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 30 вересня, в Одесі загорілася історична архітектурна пам’ятка ХІХ сторіччя, відома як будинок Руссова.
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02 10 2017 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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