У Запоріжжі гострими кишковими інфекціями захворіли понад 500 осіб за тиждень, що на 30% вище середнього

За тиждень в Запорізькій області 508 осіб звернулися з підозрою на захворювання гострими кишковими інфекціями (ГКІ). Про це повідомляє ГУ "Запорізький лабораторний центр МОЗ України".

"У 43% випадків захворювання ГКІ пов'язані з вживанням продуктів і страв, які готувалися і зберігалися в домашніх умовах", - повідомляє УНН.

Показник захворюваності склав 28,4 на 100 тис. населення, що на 31% вище рівня середнього багаторічного показника (21,8 на 100 тис.). Також в лабораторному центрі зазначили, що в поточному році реєструються більш високі показники захворюваності на ГКІ, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з даними епідеміологічних обстежень осередків ГКІ частка харчового шляху передачі складає 83,7%. Причому, в основному отруєння було після вживання продуктів, придбаних на узаконених ринках (33%), а не на стихійних (23%).

Найбільша питома вага припадає на молочну продукцію - 23,7%; м'ясну продукцію - 20%; овочі та фрукти - 18,5%, рибну продукцію - 11%.