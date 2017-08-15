У Запоріжжі гострими кишковими інфекціями захворіли понад 500 осіб за тиждень, що на 30% вище середнього
"У 43% випадків захворювання ГКІ пов'язані з вживанням продуктів і страв, які готувалися і зберігалися в домашніх умовах", - повідомляє УНН.
Показник захворюваності склав 28,4 на 100 тис. населення, що на 31% вище рівня середнього багаторічного показника (21,8 на 100 тис.). Також в лабораторному центрі зазначили, що в поточному році реєструються більш високі показники захворюваності на ГКІ, ніж за аналогічний період минулого року.
Згідно з даними епідеміологічних обстежень осередків ГКІ частка харчового шляху передачі складає 83,7%. Причому, в основному отруєння було після вживання продуктів, придбаних на узаконених ринках (33%), а не на стихійних (23%).
Найбільша питома вага припадає на молочну продукцію - 23,7%; м'ясну продукцію - 20%; овочі та фрукти - 18,5%, рибну продукцію - 11%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа