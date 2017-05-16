У Запоріжжі мати хотіла продати новонароджену доньку за $7 тис

Зловмисників затримали під час отримання пачки доларів в обмін на продаж дівчинки

У Запорізькій області 24-річна жінка намагалася продати свою новонароджену доньку за 7 тис. доларів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Жінка та її чоловік, який не є батьком дитини, не бажаючи виховувати і утримувати її, заздалегідь підшукувала, кому продати ще ненароджену дочку. Думаючи, що знайшли потенційного покупця, вони вийшли на людину, яка повідомила про злочин, що готується, в поліцію і таким чином запобігла йому.

Зловмисників затримали під час отримання пачки доларів в обмін на продаж дівчинки, яка з'явилася на світ 11 травня. Тепер їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі за організацію торгівлі людьми у відповідності з пунктом 3, ст. 149 Кримінального Кодексу України - "Торгівля людьми".

Дівчинка народилася здоровою, її вага 3 220 грамів, зріст - 51 сантиметр. Її життю нічого не загрожує. Зважаючи на затримання обох батьків, вона знаходиться в пологовому відділенні однієї з лікарень Запоріжжя.

"Оскільки її біологічну матір і вітчима, швидше за все, чекає тривалий термін ув'язнення, дитина має бути передана найближчим родичам. Якщо і вони відмовляться від її виховання, тоді стане питання про передачу дівчинки під опіку", - написав Геращенко.

Нагадаємо, що на автовокзалі в Червонограді Львівської області мати 10 травня в камері схову залишила тижневе немовля, поки вирішувала свої справи.