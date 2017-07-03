У Запоріжжі майора поліції затримали під час отримання хабара Поліцейський вимагав від місцевого жителя 15 тис грн за непритягнення до кримінальної відповідальності

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки та прокуратури затримали під час отримання хабара слідчого одного з відділів Національної поліції.

Фото: 0522.ua

Поліцейський вимагав від місцевого жителя 15 тис. гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду, в якій чоловік збив пішохода, повідомляє сайт Служби безпеки. "Оперативники спецслужби затримали майора поліції, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, на робочому місці під час отримання всієї суми", - наголошено в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення слідчому підозри в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала на хабарі співробітника карного розшуку Бердянського відділу поліції.

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