У Запоріжжі майора поліції затримали під час отримання хабара
Поліцейський вимагав від місцевого жителя 15 тис. гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду, в якій чоловік збив пішохода, повідомляє сайт Служби безпеки.
"Оперативники спецслужби затримали майора поліції, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, на робочому місці під час отримання всієї суми", - наголошено в повідомленні.
Фото: ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення слідчому підозри в скоєнні злочину.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала на хабарі співробітника карного розшуку Бердянського відділу поліції.
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