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У Запоріжжі майора поліції затримали під час отримання хабара

Поліцейський вимагав від місцевого жителя 15 тис грн за непритягнення до кримінальної відповідальності
У Запоріжжі співробітники Служби безпеки та прокуратури затримали під час отримання хабара слідчого одного з відділів Національної поліції.
У Запоріжжі майора поліції затримали під час отримання хабара Фото: 0522.ua

Поліцейський вимагав від місцевого жителя 15 тис. гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду, в якій чоловік збив пішохода, повідомляє сайт Служби безпеки.

"Оперативники спецслужби затримали майора поліції, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, на робочому місці під час отримання всієї суми", - наголошено в повідомленні.


Фото: ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення слідчому підозри в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала на хабарі співробітника карного розшуку Бердянського відділу поліції.

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07 03 2017 10:58
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