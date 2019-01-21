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У Запоріжжі на кір захворіли четверо працівників лікарні

Усі захворілі віком від 30 до 49 років, із них троє не мають даних про щеплення проти кору
У Запоріжжі у поліклінічному відділенні багатопрофільної лікарні "Віта-Центр" зареєстрували чотири випадки кору серед працівників лікарні.
У Запоріжжі на кір захворіли четверо працівників лікарні Фото: з відкритих джерел

Усі захворілі віком від 30 до 49 років, із них троє не мають даних про щеплення проти кору, 1 - щеплений за віком. Захворювання зареєстровані в період з 10-го по 19-те січня, повідомляє МОЗ.

Двоє хворих перебувають у стаціонарі обласної інфекційної лікарні, ще двоє лікуються вдома.

"За результатами епідрозслідування встановлено, вірогідно, джерелом інфекції став пацієнт закладу, який відвідував заклад знаходячись в інкубаційному періоді, коли симптомів на кір ще не мав, але був небезпечним для оточуючих", - повідомили в лабораторному центрі.

Нині в закладі проводять протиепідемічні заходи, встановлений меднагляд за всіма працівниками поліклінічного відділення, проведені лабораторні обстеження контактних осіб, планується проведення щеплень проти кору особам із низьким імунітетом до кору, що буде визначено після отримання результатів лабораторного обстеження.

Нагадаємо, 15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна львів’янка.

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21 01 2019 20:44
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