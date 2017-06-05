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У Запоріжжі намагалися розігнати флешмоб на підтримку толерантного ставлення до людей, – ВІДЕО

Флешмоб приурочили до відкриття "Євробачення", гаслом якого стала фраза "Шануймо різноманіття"
Сьогодні, 6 травня, в Запоріжжі відбувся флешмоб на підтримку толерантного ставлення до людей, який намагалися розігнати.
У Запоріжжі намагалися розігнати флешмоб на підтримку толерантного ставлення до людей, – ВІДЕО Фото: flickr.com

Про це повідомляє місцеве видання 061.

Мітинг відбувся на площі біля Облдержадміністрації о 16:00. Учасники акції виклали фразу "Шануймо різноманіття" з паперових букв і випустили в небо різнокольорові кулі. Акцію приурочили до відкриття "Євробачення", гаслом якого стала зазначена фраза.

"Час і місце акції були засекречені, щоб уникнути провокацій. Але якимось чином про неї дізналися "азовці". Уже після того, як учасники райдужного флешмобу випустили кульки в небо і розійшлися, біля ОДА з'явилося 5-6 невідомих хлопців (за нашою інформацією, "азовців"), які кинулися шукати активістів",  – йдеться в повідомленні.

За даними 061, в інциденті розбирається поліція.

Пізніше видання повідомило, що одного з учасників акції побили.

"Одного з активістів побили, другого кілька разів штовхнули, а дівчині-учасниці вліпили ляпаса. На даний момент постраждалі дають свідчення поліції. Нападників не знайшли", – йдеться в повідомленні.

Побиття активістів зафіксувала камера спостереження.

Нагадаємо, у середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.

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06 05 2017 20:10
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