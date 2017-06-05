У Запоріжжі намагалися розігнати флешмоб на підтримку толерантного ставлення до людей, – ВІДЕО
Про це повідомляє місцеве видання 061.
Мітинг відбувся на площі біля Облдержадміністрації о 16:00. Учасники акції виклали фразу "Шануймо різноманіття" з паперових букв і випустили в небо різнокольорові кулі. Акцію приурочили до відкриття "Євробачення", гаслом якого стала зазначена фраза.
"Час і місце акції були засекречені, щоб уникнути провокацій. Але якимось чином про неї дізналися "азовці". Уже після того, як учасники райдужного флешмобу випустили кульки в небо і розійшлися, біля ОДА з'явилося 5-6 невідомих хлопців (за нашою інформацією, "азовців"), які кинулися шукати активістів", – йдеться в повідомленні.
За даними 061, в інциденті розбирається поліція.
Пізніше видання повідомило, що одного з учасників акції побили.
"Одного з активістів побили, другого кілька разів штовхнули, а дівчині-учасниці вліпили ляпаса. На даний момент постраждалі дають свідчення поліції. Нападників не знайшли", – йдеться в повідомленні.
Побиття активістів зафіксувала камера спостереження.
Нагадаємо, у середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.
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