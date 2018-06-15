У Запоріжжі під час отримання $25 тис хабара затримали адвоката
Затриманий вимагав через родича судді колегії суддів Госпсуду Запорізької області 35 тис. доларів за неподання у Вищу раду правосуддя скарги про скоєння, на його думку, дисциплінарного проступку суддями, рішення яких було скасовано апеляційною інстанцією, повідомляє сайт обласної прокуратури.
Після отримання хабара його затримали за ст. 208 КПК України. Грошові кошти, які були заздалегідь ідентифіковані, вилучили.
Зараз адвокату готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК.
Також готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі прокурора Черкаської місцевої прокуратури й адвоката.
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