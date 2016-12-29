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У Запоріжжі підлітки провалилися під лід, є загиблий

Водолази витягли на берег тіло 13-річного хлопчика без ознак життя
У Запоріжжі на Дніпрі два підлітка провалилися під лід, одного з них врятувати не вдалося.
У Запоріжжі підлітки провалилися під лід, є загиблий

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що в Заводському районі Запоріжжя на Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід.

"Одному з підлітків вдалося вибратися з крижаного полону і покликати на допомогу. Враховуючи те, що товариш хлопця знаходився під водою близько 15 хвилин, небайдужий перехожий самостійно намагався надати допомогу, однак занадто тонкий лід перешкодив подальшому руху до місця трагедії", - йдеться в повідомленні.

В подальшому водолази знайшли і витягнули на берег тіло 13-річного хлопчика без ознак життя.

Нагадаємо, у середніх навчальних закладах Запоріжжя з 20 грудня призупинено навчання у зв'язку з підвищенням захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію.

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29 12 2016 21:14
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