У Запоріжжі підлітки провалилися під лід, є загиблий

Водолази витягли на берег тіло 13-річного хлопчика без ознак життя

У Запоріжжі на Дніпрі два підлітка провалилися під лід, одного з них врятувати не вдалося.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що в Заводському районі Запоріжжя на Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід.

"Одному з підлітків вдалося вибратися з крижаного полону і покликати на допомогу. Враховуючи те, що товариш хлопця знаходився під водою близько 15 хвилин, небайдужий перехожий самостійно намагався надати допомогу, однак занадто тонкий лід перешкодив подальшому руху до місця трагедії", - йдеться в повідомленні.

В подальшому водолази знайшли і витягнули на берег тіло 13-річного хлопчика без ознак життя.

Нагадаємо, у середніх навчальних закладах Запоріжжя з 20 грудня призупинено навчання у зв'язку з підвищенням захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію.