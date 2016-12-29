У Запоріжжі підлітки провалилися під лід, є загиблий
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Повідомляється, що в Заводському районі Запоріжжя на Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід.
"Одному з підлітків вдалося вибратися з крижаного полону і покликати на допомогу. Враховуючи те, що товариш хлопця знаходився під водою близько 15 хвилин, небайдужий перехожий самостійно намагався надати допомогу, однак занадто тонкий лід перешкодив подальшому руху до місця трагедії", - йдеться в повідомленні.
В подальшому водолази знайшли і витягнули на берег тіло 13-річного хлопчика без ознак життя.
Нагадаємо, у середніх навчальних закладах Запоріжжя з 20 грудня призупинено навчання у зв'язку з підвищенням захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію.
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