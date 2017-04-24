У Запоріжжі підозрюють чиновника у розтраті близько чотирьох мільйонів гривень
Про це повідомляє Генпрокуратура з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.
Директору одного з департаментів Запорізької ОДА та директору приватного підприємства інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.
Слідство вважає, що за попередньою змовою вони заволоділи бюджетними коштами на суму близько 4 млн грн.
До суду скеровані клопотання про застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у місті Бровари Київської області співробітники Служби безпеки та поліції затримали чиновницю управління Пенсійного фонду, яку підозрюють у привласненні понад 2 млн гривень держкоштів.
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