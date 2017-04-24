У Запоріжжі підозрюють чиновника у розтраті близько чотирьох мільйонів гривень

Чиновника Запорізької ОДА тягнуть до суду через утилізацію відходів

Посадовцю Запорізької обласної держадміністрації оголосили підозру за розтрату близько чотирьох мільйонів гривень із бюджету під час закупівлі робіт із утилізації небезпечних відходів.

Про це повідомляє Генпрокуратура з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.

Директору одного з департаментів Запорізької ОДА та директору приватного підприємства інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Слідство вважає, що за попередньою змовою вони заволоділи бюджетними коштами на суму близько 4 млн грн.

До суду скеровані клопотання про застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у місті Бровари Київської області співробітники Служби безпеки та поліції затримали чиновницю управління Пенсійного фонду, яку підозрюють у привласненні понад 2 млн гривень держкоштів.